شكرا لقرائتكم فينالدوم "يقلل" من أخبار انتقاله إلى برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلل جورجينيو فينالدم لاعب وسط ليفربول من أهمية تقارير ربطته بالانتقال إلى برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية أن فينالدم (29 عاما) كان واحدا من أهداف رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد خلال الصيف لكن فينالدم قال إن لم يكن هناك "أي شيء ملموس".

وقال اللاعب الهولندي: لا أعتقد أن الأمر كان بهذه الجدية وإلا كنتم ستقرأون المزيد عن الأمر، أو كان سيحدث بالفعل، سأستمر في ليفربول في الوقت الحالي. العقد مستمر لعشرة أشهر أخرى وهذا شيء قد يتغير. لا يمكن توقع ما يحدث في كرة القدم.

وشارك فينالدم في مباريات ليفربول الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

