شكرا لقرائتكم بعد احتجاج النصر.. إيران تحيل "مصادر داخلية" إلى التحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء، إحالة أشخاص لم يسمهم إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد وذلك بتهمة تمرير أخبار إلى نادي النصر السعودي حول احتجاجه على عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في مباراة نصف نهائي بدوري أبطال آسيا نهاية الأسبوع الماضي.

وتغلب بيرسبوليس الإيراني على النصر بركلات الترجيح 5-4، قبل أن تتقدم إدارة الأخير باحتجاج رسمي على مشاركة مجموعة من اللاعبين لا يحق لهم اللعب، كون النادي الإيراني لم يسدد مستحقات مدربه السابق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وأن تسجيلهم جاء خلال فترة المنع.

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ونشر الاتحاد الإيراني على موقعه خبراً مقتضباً جاء فيه: فتحت لجنة الأخلاق في الاتحاد قضية نقل أخبار كاذبة من بعض المصادر الداخلية إلى نادي النصر السعودي، وهو ما يعتبر ضد المصالح الوطنية في كرة القدم، وتمت إحالتهم إلى اللجنة.



صورة ضوئية للخبر المنشور على موقع الاتحاد الإيراني

وأشار الاتحاد في موقعه إلى أن نادي بيرسبوليس الإيراني تلقى يوم الثلاثاء خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للرد على شكوى نادي النصر في مهلة أقصاها يوم الخميس الثامن من أكتوبر الجاري.

ونشر حساب اتحاد الكرة في إيران صوراً لمسؤولي الاتحاد إلى جانب ممثلين عن نادي بيرسبوليس للتدقيق في أوراق تسجيل لاعبي الأخير.