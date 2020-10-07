الإسماعيلي: أنباء توقيع مجدي وباهر لبيراميدز والأهلي هدفها إحداث فتنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء لتوضيح حقيقة الأنباء المتواترة حول توقيع ثنائي الفريق عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز وباهر المحمدي إلى الأهلي.
ونفى علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي من خلال تصريحات على الموقع الرسمي أن ما تردد عن توقيع الثنائي لبيراميدز والأهلي غير صحيح.
وشدد وحيد من خلال حديثه أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق والهدف منها إحداث بلبلة وفتنة في الفريق، مضيفًا أن الإدارة لن تفرط في القوام الأساسي للفريق.
وأكد أن مجلس الإدارة سيقوم بدعم الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة على أمل استعادة النتائج الجيدة والمنافسة على الألقاب.
واختتم وحيد التصريحات بطلب من الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يخض أخبار النادي لتجنب تأجيج مشاعر الجماهير.
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