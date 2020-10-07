لاعب الزمالك السابق يُعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي والزمالك السابق إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ونشر اللاعب عبر حسابه على انستجرام أن نتيجة تحليله الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جاء إيجابيًا.

وكتب النقاز : "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل، نحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، أسألك يا الله أن تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء وأن ترفع عنا البلاء فإنت القادر على كل شيئ، تحليلي إيجابي لكوفيد -19."

وكان النقاز قد انتقل لصفوف الترجي التونسي يوليو الماضي بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك قبل نهاية عام 2019