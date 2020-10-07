الخليج 365 يوضح.. حقيقة خضوع محمد محمود لجراحة في غضروف الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجرى محمد محمود لاعب النادي الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات القليلة الماضية للتعافي من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وعلم يلا كورة، أن الإصابة التي اشتكى منها محمود ليست في القدم التي أجرى بها جراحة الرباط الصليبي الأخيرة وإنما في القدم الأخرى.

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وكان لاعب النادي الأهلي، قد اشتكى من بعض الآلام في الركبة، وبناء عليه تم عمل أشعة رنين مغناطيسي لمعرفة أسباب الشكوى، وتبين أنه مصاب بقطع في الغضروف ويحتاج إلى تدخل جراحي.

وفضّل اللاعب السفر إلى ألمانيا لمتابعة حالته وإجراء الجراحة هناك، إلا أن الطبيب الألماني طلب منه إجراء أشعة رنين أخرى وفوجئ بأنه سليم تمامًا ولا يعاني من أي إصابة، لكن بعد عودته إلى القاهرة عاودته الآلام مجددًا، ليتم التواصل مع الطبيب أحمد عبد العزيز الذي قام بإجراء الجراحة خلال الساعات القليلة الماضية."

جدير بالذكر أن محمد محمود انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 18/19، إلا أن سوء الحظ أبعده عن التواجد بشكل أساسي مع الفريق الأحمر حيث سبق وأجرى جراحتين بالرباط الصليبي للركبة.