"مات من الفرحة".. حارس فارسكور يروي لمصراوي كواليس وفاة مدرب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"مات من الفرحة وكملنا المباراة عشانه".. بتلك الكلمات افتتح أحمد سلامة حارس مرمى فريق فارسكور حديثه عن وفاة مدربه أكرم حفيلة الذي وافته المنية داخل أرض الملعب.

أمس الثلاثاء، التقى فريقا فارسكور والروضة ضمن منافسات الترقي للصعود للدرجة الثالثة، وانتهت المباراة لصالح فارسكور بنتيجة 2-1.

قبل نهاية شوط المباراة الأول، تقدم فارسكور بالهدف الأول عن طريقة رامي بصل، ثم عزز محمد عويضة تقدم فريقه مسجلًا الهدف الثاني.

غمرت الفرحة اللاعبين وتوجه بعضهم إلى المدرب (حفيلة) لاحتضانه إمتنانًا لمجهوده وعمله مع الفريق، لكن لم تدم تلك الفرحة طويلًا فبعد لحظات سقط المدرب على الأرض مغشيًا عليه ليتحول الملعب إلى كتلة من الصمت.

"كملنا المباراة عشانه".. قالها سلامة حارس مرمى فارسكور ليلا كورة بنبرة ملأها الحزن.

وأضاف: "بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، عاد حفيلة للجلوس على دكة البدلاء، ثم قام وتوجه إلى أحد اللاعبين لتوجيه بعض النصائح قبل أن يسقط على الأرض مغشيًا عليه".

وتابع: "لم نعلم وقتها أنه قد فارق الحياة، بحثنا عن سيارة الإسعاف ولم نجدها، حاول أحد لاعبي الفريق الآخر (الروضة) محاولة إفاقته عن طريق القيام ببعض الإسعافات الأولية لكن دون جدوى".

وواصل: "قمنا بحمله وتوجهنا به خارج الملعب، وحملته سيارة الشرطة إلى مستشفى رأس البر."

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وأكمل: "عرض علينا حكم المباراة (محمد عادل) إلغاء المباراة واعتبار الفريق منسحبًا، إلا أننا أصرينا على استكمال اللقاء (عشان الكابتن)."

وبسؤاله عن سبب عدم تواجد سيارة الإسعاف، قال: "هذا ليس من شأننا، نادينا ونادي الروضة تقاسموا المبلغ المالي المخصص لاستقدام الحكام، الملعب وسيارة الإسعاف وتم دفعهم لدى منطقة دمياط."

وأتم قائلا: "لو كان فيه سيارة إسعاف كنا لحقناه."

من ناحية أخرى، تواصل يلا كورة مع هاني مطر رئيس منطقة دمياط، للاستفسار عن الواقعة وكيف تغيبت سيارة الإسعاف عن التواجد في ملعب المباراة.

قال مطر: "حينما تحديد ملعب وموعد المباراة قمنا لإخطار الأمن والإسعاف للتواجد في المكان المحدد."

وتابع: "نحن قنما بعملنا، التأكد من وجود سيارة الإسعاف من اختصاص حكام المباراة، وفي القانون لا يوجد ما يمنع عدم إقامة المباراة إذا لم تتواجد سيارة الإسعاف."

وواصل: "المتعارف عليه، أن يبدأ الحكم المباراة كما هو مقرر، ويشير في تقريره إلى واقعة عدم وجود سيارة الإسعاف."

وأتم قائلا: "التقصير ليس من عندنا، كرئيس منطقة قمت بإبلاغ الإسعاف، لكن عدم حضورها ليس من شأننا."