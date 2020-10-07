محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، عمل لجان تفتيش مالية وإدارية من المختصين والخبراء بها والجهاز المركزي للمحاسبات، للتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية والأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء مصر.
ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الشباب والرياضة، فإن أندية الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية ستكون من بين الهيئات الخاضعة للتفتيش.
وأشار البيان، إلى وجود قرار من جانب عمر مروان وزير العدل في مصر، بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأموري الضبطية القضائية.
وجاء القرار ليتسنى للمفتشين مباشرة أعمال التفتيش والرقابة على مختلف الهيئات الرياضية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي تتبين لهم خلال سير العمل.
ومن المقرر أن بشهد الأسبوع المقبل حملات موسعة للجان التفتيش في محافظتي القاهرة والجيزة، تشمل أندية الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية، واللجنة الأوليمبية والباراليمبية والاتحادات الباراليمبية
كانت هذه تفاصيل خبر التفتيش في الأهلي والزمالك.. منح "الضبطية القضائية" للجان وزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.