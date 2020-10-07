التفتيش في الأهلي والزمالك.. منح "الضبطية القضائية" للجان وزارة الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، عمل لجان تفتيش مالية وإدارية من المختصين والخبراء بها والجهاز المركزي للمحاسبات، للتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية والأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء مصر.

ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الشباب والرياضة، فإن أندية الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية ستكون من بين الهيئات الخاضعة للتفتيش.

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وأشار البيان، إلى وجود قرار من جانب عمر مروان وزير العدل في مصر، بتخويل العاملين والمختصين من وزارة الرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأموري الضبطية القضائية.

وجاء القرار ليتسنى للمفتشين مباشرة أعمال التفتيش والرقابة على مختلف الهيئات الرياضية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي تتبين لهم خلال سير العمل.

ومن المقرر أن بشهد الأسبوع المقبل حملات موسعة للجان التفتيش في محافظتي القاهرة والجيزة، تشمل أندية الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية، واللجنة الأوليمبية والباراليمبية والاتحادات الباراليمبية