شاهد .. فضل الله يرفض الزج بإسمه فى أزمة مرتضي والأولمبية

رفض الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي الزج بإسمه بشأن الأزمة القائمة بين مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واللجنة الأولمبية المصرية.
وأعلن فضل الله عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" انه لم يطلق أى تصريحاتبشأن عقوبات اللجنة الإولمبية ضد مرتضي منصور .
وذكر فضل الله عبر حسابه قائلا " لم ولن أصرح بأى تصريح يتعلق بقرار اللجنة الأولمبية المصرية نظرا لطبيعة عملي الرياضي الدولي، وأى تصريح ينشر بأسمي فى أى جريدة رياضية أو غير رياضية أو موقع رياضي أو غير رياضي هو تصريح كاذب وعار تمامًا من الصحة".
وكانت الأولمبية المصرية قد قررت ايقاف مرتضي منصور لمدة 4 سنوات والدعوة لإنتخاب رئيس جديد للنادي الأبيض بسبب تجاوزه ضد بعض الشخصيات الرياضية الفترة الأخيرة .
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