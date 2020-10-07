ميلان يبدأ التفاوض مع ثنائي الفريق لتجديد عقدهما

بدأ نادي ملان الإيطالي، إجراءات التفاوض مع الثاني جيانلويجي دوناروما وهاكان تشالهانوجل لاعب الفريق، من أجل تجديد عقدهما.

وبحسب صحيفة كورييري ديللو سبورت، فإن مينو رايولا هو وكيل أعمال اللاعبين ومن المقرر أن يبدأ التفاوض مع إدارة ميلان، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن نادي ميلان لن يواجه مشاكل في تجديد عقد الثنائي في ظل تلاقي وجهات النظر بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد دوناروما ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ومن المحتمل أن يحمل عقده الجديد من الروسونيري شرطًا جزائيًا.

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وينتهي أيضا تعاقد تشالهان أوجلو بنهاية الموسم الجاري، وأصبح أحد العناصر الرئيسية في الفريق تحت قيادة ستيفانو بيولي.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب التركي سيتم عرض عليه التعاقد الجديد ومن المتوقع أن يوافق ويصل الطرفان لاتفاق دون مشاكل.

وبدأ ميلان الموسم الجاري بانطلاقة رائعة بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في الثلاث مباريات الأولى ودون استقبال أي هدف.