المحلة يختتم اليوم استعداداً للقاء بيلا الهام .. غداً

يختتم فريق غزل المحلة تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً للقاء بيلا الهام فى الاسبوع قبل الأخير لدوري القسم الثانى المجموعة الثالثة والذى سيقام فى الثالثة بعد ظهر غداً الخميس بستاد غزل المحلة.

حيث يدخل اللاعبون معسكر مغلق بالنادى عقب التدريب مباشرة حتى موعد المباراة.

يدخل غزل المحلة هذا اللقاء ولا بديل عن الفوز والثلاث نقاط ولاشئ غيره ، وخاصة أن اللقاء الأخير سوف يكون أمام الأوليمبى بالإسكندرية وهو لقاء صعب بكل المقاييس وخاصة أن الأخير يريد أن يؤمن موقفه فى الجدول. غداً الخميس بستاد غزل المحلة.حيث يدخل اللاعبون معسكر مغلق بالنادى عقب التدريب مباشرة حتى موعد المباراة.يدخل غزل المحلة هذا اللقاء ولا بديل عن الفوز والثلاث نقاط ولاشئ غيره ، وخاصة أن اللقاء الأخير سوف يكون أمام الأوليمبى بالإسكندرية وهو لقاء صعب بكل المقاييس وخاصة أن الأخير يريد أن يؤمن موقفه فى الجدول.

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