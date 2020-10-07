شاهد.. إصابة لاعب الزمالك الهارب بفيروس كورونا

أعلن التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي ونجم الزمالك السابق عن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء .

ونشر النقاز عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير لتبادل الصور إنستجرام قائلًا :"

الحمدلله قدر اله ماشاء فعل تحصنت بالله ذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت أسألك يا الله ان تصرف عني وعن كل المسلمين الوباء فأنت القادر على كل شىء تحليلي لفيروس كورونا إيجابي ".

وكان النقاز، الظهير الأيمن بالنادي الزمالك السابق فجر مفاجأة بإعلانه فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم سداد النادي لمستحقاته المتأخرة والتي تقدر براتب 4 أشهر الموسم الماضي وغادر النقاز دون الرجوع لمسؤولي مجلس الإدارة.