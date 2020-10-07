محمد هلال يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في وادي دجلة

يخضع محمد هلال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ، لبرنامج تأهيلي مكثف، من اجل العودة للمشاركة في مباريات الفريق المتبقية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة أسوان الماضية.

وتعرض محمد هلال لإصابة بشد

في العضلة الخلفية، خلال مباراة فريقه أمام أسوان خرج على إثرها من اللقاء، والتي فاز بها الفريق الدجلاوي بهدف نظيف سجله التونسي رفيق كابو.

ووضع الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو برنامج تأهيلي

لمحمد هلال، من أجل تنفيذه فى المنزل خلال فترة الراحة التى حصل عليها والتى تتراوح ما بين 6 لـ 7 أيام، حيث يغيب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الزمالك المقرر لها غدًا، الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى.

ويحتل وادي جلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.