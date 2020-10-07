اليوم.. وادي دجلة يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك المقرر لها غدًا الخميس في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض وادي دجلة مرانه الختامي اليوم،

في تمام الخامسة مساءً قبل أن يدخل الفريق معسكر مغلق بإحدى فنادق القاهرة، استعدادًا للقاء الزمالك.

ويعرض نيقوديموس نيكي بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل بداية المران لشرح نقاط

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القوة والضعف للزمالك.

ويحتاج وادي دجلة لتحقيق الفوز أمام نادي الزمالك في مباراة الغد، من أجل أن يتأكد بقاءه في الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

وحقق وادي دجدلة انتصارًا غاليًا أمام فريق أسوان المباراة الماضية بهدف نظيف سجله التونسي رفيق كابو من ركلة جزاء.

ويحتل وادي دجلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.