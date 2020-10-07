تشكيل بني سويف لمواجهة البنك الأهلي بدوري القسم الثاني

أعلن حسن موسى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين بمجموعة الصعيد في دوري القسم الثاني. وجاء تشكيل بني سويف كالتالي.. محمود الحضري في حراسة المرمى، حسام محمد البدري، مصطفى صلاح الصفطي، هارون إسماعيل، عبدالواحد عبدالعزيز، رضا عبدالعال، نصر رمضان، حسام محمد عيسى، محمود بكري أمين، كريم أشرف، محمود عبدالعاطي. أمين، كريم أشرف، محمود عبدالعاطي. وجاء على دكة البدلاء كلاً من .. كريم محفوظ ، محمود مكي ، طه نادي ، محمد عبد الجواد ، عاطف محمود ، أحمد محمود الأمور ، بلال سالم ، محمد ميخا ، محمد أشرف .

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