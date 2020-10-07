عيد مرازيق يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بني سويف

أعلن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق بني سويف ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين بمجموعة الصعيد في دوري القسمالثاني.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي..
أحمد عفيفي في حراسة المرمى، طارق جمال مصيلحي، امير مدحت أحمد، السيد منير عبدالوهاب، محمود جمعة حلمي، حسام السيدعبدالسلام، عمرو سمير سعد، أحمد محمد أحمد، محمد صطفي كامل، لاندري ناتاكيو، عمرو أحمد عزت.
ويجلس على دكة البدلاء كلًا من ..
نادر السيد محمد، أحمد محمد عبده، ماجد عادل، محم محمد أحمد، محمد ناجح، محمد حامد عيسي، علي حسن، إسلام صلاح.
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