عيد مرازيق يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بني سويف

أعلن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق بني سويف ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين بمجموعة الصعيد في دوري القسم

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي..

الثاني.

أحمد عفيفي في حراسة المرمى، طارق جمال مصيلحي، امير مدحت أحمد، السيد منير عبدالوهاب، محمود جمعة حلمي، حسام السيد

عبدالسلام، عمرو سمير سعد، أحمد محمد أحمد، محمد صطفي كامل، لاندري ناتاكيو، عمرو أحمد عزت.

ويجلس على دكة البدلاء كلًا من ..

نادر السيد محمد، أحمد محمد عبده، ماجد عادل، محم محمد أحمد، محمد ناجح، محمد حامد عيسي، علي حسن، إسلام صلاح.