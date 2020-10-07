سوق الانتقالات | مهاجم العين الإماراتي “لابا كودجو” معروض على الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قيام أحد وكلاء اللاعبين بعرض التوجولي “لابا كودجو” مهاجم العين الإماراتي على إدارة الوداد برئاسة سعيد الناصيري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع “راديو مارس” أن وكيل لاعبين عرض خدمات لابا كودجو على إدارة الوداد لضمه في الصيف الجاري، بعد إتمام صفقة المهاجم المميز أيوب الكعبي.

وكشف الموقع المغربي بحسب مصادره، أن لابا كودجو قد يكون ثاني مهاجم ينتقل لنادي الوداد بعد التعاقد مؤخرا مع الكعبي، وكذلك الليبي مؤيد اللافي صانع الألعاب الذي انتقل للفريق بعد صراع شرس مع الترجي التونسي.

ووعد رئيس نادي الوداد “سعيد الناصيري” جماهير نادي الوداد بضم صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبدو الخبر مفاجئًا، خاصة في ظل تألق كودجو بشكل ملفت للنظر مع نادي العين الإماراتي خلال الموسم الماضي، حيث سجل 20 هدف مع فريقه في 24 مشاركة بمختلف البطولات سواء دوري أبطال آسيا أو الدوري الاماراتي.