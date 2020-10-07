أسطورة أتلتيكو مدريد يدعم لوكاس توريرا ويتوقع نجاحه مع دييجو سيميوني

تلقى لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الجديد “لوكاس توريرا” تأييدًا كبيرًا من أحد أساطير النادي المدريدي وزميله في المنتخب الأورجوياني “دييجو جودين” بعد توقيعه مع النادي.

وتراجع أداء لوكاس توريرا مع آرسنال في عام 2020 مع ميكيل أرتيتا، لكن زميله الدولي في أوروجواي جودين دعمه ليعود للواجهة في أتلتيكو مدريد خلال الأشهر المقبلة.

وقال دييجو جودين في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو : “يمكن للوكاس توريرا أن يمنحهم الكثير من الجهد في خط الوسط، هذا أمر مؤكد. لويس سواريز سيسجل الأهداف، لكن لوكاس سيقدم شيئًا مختلفًا”.

وأضاف : “إنه ديناميكي، ويمكنه تسجيل الأهداف وتغطية الكثير من المساحات في خط الوسط. ليس من قبيل المصادفة أن دييجو سيميوني يحب لاعبًا مثل هذا”.

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وانضم توريرا بالفعل إلى جودين وسواريز كجزء من تشكيلة أوروجواي بقيادة المخضرم “اوسكار تاباريز” التي ستواجه تشيلي والإكوادور خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا دورًا مهمًا لفريق سيميوني في موسم 2020-21، لملء الفجوة التي خلفها رحيل الدولي الغاني توماس بارتي.

وسيناوب سيميوني بينه وبين ماركوس يورينتي كشريكين في خط الوسط للثنائي الدولي الإسباني كوكي وساؤول نيجيز.

يذكر ان جودين قد غادر الإنتر في الميركاتو الصيفي المنصرف، لينضم إلى صفوف فريق “كالياري”.