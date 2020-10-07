أخبار النصر| إثبات قانوني يُدحض اتهام مخالفة المواليد

زف الخبير القانوني، أحمد الأمير، نبأ سار لجماهير النصر بشأن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول مخالفة القوانين فيما يتعلق بمشاركة اللاعبين المواليد مع الفريق الأول النصراوي، حيث يتواجد بصفوفه 3 لاعبين مواليد، هم مختار علي، أيمن يحيى، وعبدالفتاح آدم.

وأكد الأمير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مشاركة اللاعبين الثلاثة مع النصر، قانونية بنسبة 100%، ولا مشكلة فيها على الإطلاق.

وأوضح أن الثلاثي النصراوي يحملون جواز السفر السعودي، مؤكدًا أن أي لاعب مواليد، يحمل جواز السفر السعودي، سيتم قيده في القائمة المحلية والقارية، كلاعب مواطن.

وكانت إدارة النصر قد تلقت اتهامات بتجاوز لوائح اتحاد الكرة، التي تنص على تواجد لاعب واحد فقط من المواليد، في قائمة كل نادي.

ويستعد نادي النصر لبداية الموسم الجديد من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، التي تنطلق يوم 17 أكتوبر الجاري، ويلعب الفريق في الجولة الأولى أمام الفتح يوم 18 أكتوبر.

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