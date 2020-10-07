صفقات الأهلي | مفاجأة مدوية في ملف التعاقد مع المغربي بدر بانون

فجر مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقة المغربي بدر بانون، مؤكدًا بأن الأمور أصبحت مختلفة تمامًا في الوقت الحالي، خاصة بعدما تولى الجنوب إفريقي “بيتسو موسيماني” منصب المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365“، أن إدارة الأهلي حصلت في وقت سابق على موافقة بدر بانون وكذلك إدارة نادي الرجاء المغربي، على ضم المدافع، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتم التوصل بالفعل لأرقام مالية، لكن الأمور قد تتغيير في الفترة المقبلة.

وأضاف، بأن بيتسو موسيماني سيعقد جلسة هامة خلال الأيام المقبلة، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، للتشاور حول الصفقات الأجنبية، التي يريد دعم صفوف الأهلي بها في الموسم المقبل.

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وأوضح المصدر، أنه من الوارد التراجع عن ضم بدر بانون، في حالة الاتجاه لضم مدافعين محليين، وسيتم الاتجاه نحو دعم مراكز آخرى في خط الهجوم بلاعبين من خارج مصر، وأبرز المرشحين حتى الآن مهاجم وجناح من جنوب أفريقيا.

وكان الأهلي قد اتفق مع الرجاء على ضم بدر بانون مقابل 2 مليون دولار، على أن يوقع اللاعب عقدًا رسميًا لمدة 4 سنوات مقبلة، مقابل مليون دولار سنويًا، وهو ما لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، في ظل ارتباطات الناديين بمواجهات في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك والوداد.

ويريد موسيماني ضم اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينو من صفوف صن داونز، وأبلغ مسئولي النادي الأهلي عند التعاقد معه في الأسبوع الماضي، بأنه سوف يتفاوض بنفسه مع إدارة النادي الجنوب إفريقي، لإقناعها بالتخلي عنه لصالح بطل القرن.

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