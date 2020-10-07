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أخبار ريال مدريد | حسم مصير خوض منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الضوء الأخضر لفريق بلعب مباريات على أرضية ملعب “ألفريدو دي ستيفانو“.

ويلعب ريال مدريد مبارياته الرسمية في ملعب فريق الشباب على المدينة للنادي “فالديبيباس” منذ استئناف منافسات موسم 2019-20 بسبب الأشغال الجارية بملعبه الرئيسي سانتياجو بيرنابيو.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم منحتهم في وقت سابق الإذن بممارسة المباريات المحلية في الملعب الذي يتسع لستة آلاف مقعد “ألفريدو دي ستيفانو” في 2020-2021 وسيكون بإمكانهم الآن استضافة فرق أوروبية هناك.

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ويستهل ريال مدريد مشوارهم في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام شاختار دونيتسك في 21 أكتوبر، مع توجه بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر ميلانو إلى مدريد قبل نهاية عام 2020.

وأكد الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه سيقيم الوضع المتطور فيما يتعلق بترتيبات اللعب في ريال مدريد، في حالة تأهل فريق زيدان لمراحل خروج المغلوب في عام 2021.

وأكد ريال مدريد أنه لا يزال ملتزمًا بعدم اللعب في سانتياجو بيرنانبيو، حتى يُسمح له بإعادة نسبة معينة من المشجعين بسبب جائحة في مدريد.

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