أخبار الهلال| الخطة البديلة بعد تعثر صفقة تيكسيرا

قررت إدارة نادي الهلال الانسحاب من صفقة البرازيلي، أليكس تيكسيرا، بعد إصرار ناديه الصيني جيانغسو سونينغ على مطالبه المالية، رغم تبقي 3 أشهر فقط على نهاية عقد اللاعب.

ويستعد الهلال لبداية الموسم الجديد، حيث تنطلق بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 17 أكتوبر الجاري، ويريد الزعيم عن الدفاع عن لقبه.

الخطة البديلة

وحاولت إدارة الهلال خلال الفترة الماضية ضم تيكسيرا، وقامت بالاتفاق معه على بنود تعاقده الشخصية، لكنها لم تصل إلى اتفاق مع نادي جيانغسو سونينغ، الذي تمسك ببقاء اللاعب حتى نهاية بطولة الدوري الصيني في ديسمبر المقبل.

Advertisements

وكشفت المصادر أن الخطة البديلة أمام إدارة الهلال هي الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للتعاقد مع تيكسيرا بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع جيانغسو، أو البحث في الأيام المقبلة عن صفقة أجنبية بديلة، لتدعيم صفوف الفريق.

من هو تيكسيرا؟

يبلغ تيكسيرا من العمر 30 عامًا وقد استهل مسيرته الكروية في الفريق المحلي فاسكو دي جاما، الذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2008

وشارك الجناح البرازيلي مع الفريق الصيني خلال 148 مباراة ونجح حتى الآن في تسجيل 70 هدفًا وصنع 42 هدفًا لفريقه.

..