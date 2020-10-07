صفقات الأهلي | تطورات جديدة في ملف التعاقد مع محمد إبراهيم

أجرى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق” جولة جديدة من المفاوضات مع إدارة نادي مصر المقاصة، للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب الفريق الفيومي، والقريب من الانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال مصدر داخل نادي مصر المقاصة في تصريحات عبر “الخليج 365“، أن أمير توفيق تواصل مع رئيس النادي محمد عبدالسلام، لبحث إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لاسيما بأن لجنة التخطيط ترغب في التعاقد مع إبراهيم.

وأكد المصدر، أن مدير تعاقدات الأهلي، أكد لرئيس المقاصة رغبة إدارة النادي في التعاقد رسميا مع محمد إبراهيم، وطالبه بعدم المبالغة في سعر الصفقة حتى تسير الأمور على ما يرام خاصة أن النادي الأحمر لن يقبل المزيدات.

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وأبلغ عبدالسلام، مدير تعاقدات الأهلي، ببدء المفاوضات الرسمية مع عصام سراج مدير التعاقدات بنادي المقاصة، وكذلك الحصول على ورقة بتوقيع اللاعب تفيد برغبته في اللعب للقلعة الحمراء رسميًا.

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع طاهر محمد طاهر قادما من نادي المقاولون العرب، كما استعاد أحمد عبدالقادر من سلافيا براج التشيكي، ويعتزم إبرام بعض الصفقات القوية لدعم صفوف الفريق.

وينتظر مسئولو لجنة التخطيط بالأهلي، عقد جلسة حاسمة مع “بيتسو موسيماني” المدير الفني للفريق، من أجل تحديد استراتيجية الصفقات للموسم المقبل، وكذلك عرض رؤية اللجنة في دعم الفريق.