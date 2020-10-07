سوق الانتقالات | التونسي يوهان بنعلوان يحط الرحال في الدوري اليوناني

كشف نادي أريس سالونيك اليوناني على آخر صفقاته الصيفية والمتمثلة في المدافع التونسي يوهان بنعلوان في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع نوتنجهام فورست الانجليزي.

وقال النادي اليوناني عبر بيان رسمي على موقع النادي على الانترنت : ” يعلن نادي أريس سالونيك على توقيعه مع قلب الدفاع الفرنسي التونسي يوهان بن علوان الذي وقع عقدا حتى صيف 2022 مع النادي”.

وأضاف : ” ويأتي بن علوان ذو الخبرة، والذي يتمتع بسيرة ذاتية ثقيلة وفترة عمل طويلة في أوروبا، لتقوية فريقنا بخبرته ومهاراته القيادية”.

وختم البيان : ” يتمتع لاعبنا الجديد بمشوار ثري في أوروبا ومسار طويل في الدوريات الأكثر تقدمًا، مثل إنجلترا وإيطاليا وفرنسا”.

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وبدأ بنعلوان حياته المهنية في عام 2007 مع سانت إتيان الفرنسي لينتقل بعد 3 سنوات إلى “تشيزينا” ومنه في العام 2012 انتقل إلى بارما.

وكانت فترة المدافع التونسي في بارما قصيرة حيث التحق بنادي أتالانتا في إيطاليا في العام 2014، قبل أن يرحل من الدوري الايطالي سنة 2015 وينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليوقع مع ليستر سيتي.

وظل بنعلوان في إنجلترا حتى العام 2019، قبل أن يعود إلى إيطاليا في رحلة قصيرة بنظام الاعارة إلى فيورنتينا الإيطالي وكانت محطته الأخيرة مع نوتنجهام فورست بالدرجة الأولى الانجليزية، والذي أكمل معه مؤخرًا عقده لينتقل في صفقة انتقال حر للنادي اليوناني.

دولياً مثل يوهان بن علوان الفئات العمرية لمنتخب فرنسا كما الحال أغلب أقرانه من أبناء المهجر إلا أنه اختار تمثيل المنتخب التونسي الأول في الاخير رغم لعبه لعدد مباريات لا يتعدى الـ 6 مباريات.