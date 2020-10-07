الامارات | بالفيديو: ميسي يفوز بجائزة أجمل هدف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" عن فوز قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أجمل هدف برشلوني خلال شهر سبتمبر الماضي. ونشر النادي الكاتالوني مقطع فيديو للهدف الذي أحرزه "البرغوث" بمرمى جيرونا في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "يوهان كرويف" التدريبي وانتهت بفوز البارسا 3-1 قبل انطلاق الموسم الجديد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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