شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعود لاستئناف تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى المدير الفنى لإستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى في تمام الخامسة مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعداد للمواجهة الصعبة مع فريق الاتحاد السكندري والتى ستقام ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدورى العام.

وطالب المدير الفني من لاعبيه سرعه إغلاق صفحة مباراة الزمالك الأخيرة في بطولة كأس مصر والتى خسرها «الموج الأزرق» بنتيجة 2/1 بعد وقت إضافى.

وسيقوم المدير الفنى بعقد جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة الزمالك فضلًا عن بعض الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة دريبى الأسكندرية القادمة.

هذا ويواصل أحمد سامي، المدير الفني، مشاهدة مباريات الإتحاد الأخيرة في الدورى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في منافسه قبل وضع خطة عبور المباراة وتأمين المركز الخامس بشكل نهائى من إنبى أقرب منافسيه.

وقد أبدى أحمد سامي، المدير الفنى للموج الأزرق، ارتياحه الكبير بعد المستوى الفنى والبدنى الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مواجهة الزمالك الأخيرة رغم ضغط المباريات المتتالية والتى لم تمنح اللاعبين فرصة مناسبة للراحة.

وأكد أنه سعيد بتطور العمل الجماعى بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، خصوصًا وأنه يسعى منذ توليه تدريب سموحة إلى وضع بصمة الجماعية على أداء اللاعبين الذي كان يفقتده منذ فترة طويلة.

Advertisements

واختتم «سامي» كلامه موجهًا الشكر إلى فرج عامر، رئيس النادي، بسبب الدعم الدائم له ولجهازه المعاون واللاعبين.