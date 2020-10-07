شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي جديد ينضم لمعسكر منتخب الشباب استعدادًا لدجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينضم، اليوم الأربعاء، الرباعي محمد شحاتة، لاعب طلائع الجيش، وحازم هاني، لاعب المنصورة، وزياد الجيوشي، لاعب الجونة، وفاضل شريف، لاعب الإنتاج الحربي، لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة في التدريب المسائي، المقرر عصرً اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، بعد الاتفاق مع الجهاز الفني للأندية على انضمامهم، نظرًا لاقتراب موعد بطولة شمال أفريقيا في التاسع من نوفمبر.
من المنتظر أن يقوم ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، بإشراكهم في جزء من مباراة الغد الودية أمام فريق وادي دجلة.
يذكر أن الجهاز الفني ينتظر الرد النهائي من اتحاد شمال أفريقيا خلال ساعات بشأن حسم موعد انطلاق البطولة في موعدها أو التأجيل لمدة شهر لتقام في ديسمبر، بدلًا من التاسع من نوفمبر ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.
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