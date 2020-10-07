شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعسكر فى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء إلى الإسكندرية، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة المصرى البورسعيدي بمسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الفريق بمعسكر في الاسكندرية للمباراة، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 بمسابقة الدوري المحلي.

وخاض لاعبو الفريق مران استشفائى خفيف في تمام الحادية عشر صباحًا لتجنب تعرضهم للارهاق في ظل ضيق الوقت بين المباريات.