شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهى إتفاقه مع «ماهر» للاستمرار الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس ادارة المصري، برئاسة سمير حلبية، مع على ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، على الاستمرار مع صفوف الفريق للموسم المقبل، وذلك بعدما تم التعاقد مع المدير الفني خلفًا لطارق يحيي حتى نهاية الموسم الجاري فقط.
وعلمت «المصري اليوم» أن على ماهر رحب بالاستمرار مع الفريق ولكنه طلب تأجيل الحديث في كافه التفاصيل المادية لحين الانتهاء من الموسم الحالي والاطمئنان على موقف الفريق الذي كان يعانى من التواجد في دوامه الصراع مع الفرق التي تسعي للبقاء في الدوري.
وحرص على ماهر على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت خلال الفترة الماضية قبل مواجهة الإسماعيلي الهامة، المقرر لها الجمعة، على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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