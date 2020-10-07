شكرا لقرائتكم خبر عن «كشرى»: وكلاء اللاعبين دمروا الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق أسوان، عن توقيع عدد من لاعبى الفريق على عقود انتقال لأندية أخرى قبل نهاية الموسم الجاري.

وأضاف «كشري» أن وكلاء اللاعبين تسببوا في انشغال اللاعبين بالمفاوضات مع الأندية خلال الفترة الماضية وكان لهم تأثير سلبى على معنوياتهم.

وشدد مدرب أسوان على أن الوكلاء يتسببون في تدمير الأندية لعدم مراعاتهم لظروف الفرق خصوصًا مع نهاية الدوري وكان يجب عليهم الانتظار لحين تحديد الهابطين والفرق التي ضمنت البقاء بالدوري قبل الدخول معهم في مفاوضات رسمية.

ووفقًا لمصدر داخل أسوان، فإن قائمة اللاعبين الذين وقعوا على عقود انتقال لأندية أخرى تضم كريم الطيب وفادى فريد وأحمد عامر ومحمد عادل ومحمد نعيم.