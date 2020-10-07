شكرا لقرائتكم خبر عن «كشري»: أسوان يعانى من ضعف الإمكانيات ومواجهة الحدود «مباراة الموسم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق أسوان أن مواجهة حرس الحدود، غدًا الأربعاء، في الجولة الـ32 للدورى تعتبر مباراة الموسم لكونها حاسمه لموقف الفريق في البقاء بالدوري.

وأضاف «كشري»: «نعانى من ضعف الإمكانات داخل النادى بسبب قلة الموارد التي أثرت على الفريق حيث يحصل كل لاعب على مكافاة 5 آلاف جنية في حالة الفوز داخل ملعبه بينما تزيد إلى 7 آلاف خارج الملعب، بينما يحصل لاعبو الاندية الأخرى على أضعاف ما يحصل عليه لاعبو أسوان، ما أثر سلبًا على معنويات اللاعببن خلال الفترة الماضية».

وتابع: «ركزت طوال الفترة الماضية على إعداد اللاعبين نفسيًا ومعنويًا لتجهيزهم لمباراة الحدود، كما طالبتهم بنسيان أي شئ، والتركيز فقط في المباراة لتحقيق الفوز والحصول على نقاط البقاء في الدوري».