شكرا لقرائتكم خبر عن «حمد الله» يغيب عن افتتاح الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، عن انطلاقة فريقه في النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق نسخة 2020/2021 من الدوري السعودي في السابع عشر من أكتوبر الجاري، حيث يلتقي النصر مع الفتح في 18 من الشهر ذاته.

ويعاني «حمدالله» من إصابة، تعرض لها في نهاية مباراة فريقه مع بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي.