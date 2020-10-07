الإسماعيلي يكافئ لاعبيه بـ 10 آلاف جينه بعد تخطي عقبة الإنتاج الحربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروي الاول بالنادي الإسماعيلي بعد فوز الفريق على الإنتاج الحربي بهدف مقابل لاشئ سجله عمر الوحش، في المباراة التي جمعت بين الفريقان، مساء أمس الثلاثاء، على ارض ملعب ستاد الإنتاج الحربي، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 38 محتلًا المركز التاسع.
ومنح مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، كل لاعب 10 آلاف جنيه، بعدما تم مضاعفة مكافأة الفوز خلال المباريات المتبقية لبطولة الدوري لتحفيز اللاعبين من أجل الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الموسم الحالي.
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