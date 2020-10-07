شكرا لقرائتكم خبر عن أبوطالب العيسوي: الجميع تعاهد على تصحيح المسار في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أبوطالب العيسوي، مدرب عام الإسماعيلي، أن الجميع تعاهد على تصحيح المسار بالإسماعيلي، موضحًا أن «الكلام عن أن الفريق مهدد بالهبوط يزعجنا».

وقال، خلال تصريحات لبرنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «نتمنى إنهاء الدوري في أفضل مكانة ممكنة ونوعدكم بتشكيل فريق وإضافات قوية خلال الفترة القادمة».

واردف: «هناك روح قتالية بين لاعبي الإسماعيلي ونكران الذات ويرغبون في العودة واشكرهم على تعبهم واصرارهم والجميع يساندهم».

وأكمل: «لجنة الكرة التي شكلها مجلس الإدارة لدينا الصلاحيات لضم أفضل اللاعبين ومحمد عواد من أبناء النادي وكنا نتمنى استمراره ولو هو حابب يرجع يرد الجميل لناديه ويعتذر لجمهور الإسماعيلي اللي بيحبه أهلًا به».

وتابع: «إحنا من غير الإسماعيلي منسواش حاجة ولازم نرد له الجميل وقبل كده رفضت اشتغل مدرب عام ولكن لو قالي تعالى في أي منصب لا أعترض».

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