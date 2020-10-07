شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدي: لابد من إقامة مباريات الهبوط في موعد واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، اللجنة الخماسية بالعدالة التحكيمية، مؤكدًا أن فريقه تعرض للظلم وحدم احتساب ركلة جزاء في مباراة الإسماعيلي.

وقال، خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة «أون تايم سبورتس 2»: «سنوقع عقوبة على غنام محمد بعد طرده في مباراة الإسماعيلي لأن لدينا مباراة أمام نادي مصر وكان من المفترض أن يصبح متواجد».

وشدد: «مباراة أسوان وحرس الحدود ستحدد بنسبة 95 موقف الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية و36 هي نقطة الأمان».

وطالب بإقامة مباريات تحديد الهابطين في موعد واحد بحكام دوليين ونفس الأمر بالنسبة لحكام الفار.