شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقر على رحيل «لومالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسئولو نادي بيراميدز، الإطاحة بالاوغندي عبده لومالا الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

واستقر مسؤولو بيراميدز على رحيل عبده لومالا، في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد فشل اللاعب في إثبات جدارته مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي، وفشله في حجز مقعد بالتشكيل الأساسي.

ويأمل النادي السماوي، في استغلال مكان اللاعب الاوغندي بالقائمة، والتعاقد مع لاعب أجنبي على مستوى عال من الكفاءة الفنية، ليساعد النادي على التتويج بالبطولات في الموسم الجديد.

يذكر أن «لومالا»، لعب مع بيراميدز هذا الموسم 10 مباريات لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.