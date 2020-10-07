شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الدوسري يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «الرياضية» السعودية، اقتراب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، من تحقيق حلمه، بالاحتراف في الملاعب الأوروبية، من جديد.

وأعرب نجم الهلال، عن رغبته القوية، في خوض تجربة احترافية جديدة، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن هذا الحلم، وأنه ينتظر فقط العرض المناسب.

وزف الأمير مساعد بن خالد، رئيس نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، بشرى سارة إلى سالم الدوسري، وجميع النجوم السعوديين، بشأن الاحتراف في أوروبا.

وكشف «بن خالد»، أن مجموعة «وورلد يونايتد»، المالكة لأندية شيفيلد وبيرشوت البلجيكي، ستتعاقد مع عدد من اللاعبين السعوديين، خلال الفترة القادمة.