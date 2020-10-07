شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحصل على توقيع لاعب نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مسؤولو نادي إنبي، برئاسة زكريا السيد، في الحصول على توقيع مصطفى سلطان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل مسؤولو إنبي على توقيع مصطفى سلطان بناء على طلب حلمي طولان، المدير الفني للفريق، في ظل المهارات والإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب.

وحصل النادي البترولي على توقيع مصطفى سلطان، لمدة 5 سنوات مقبلة، لحين إنهاء المفاوضات مع ناديه في نهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة، دخول إنبي في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي مصر، لحسم التعاقد مع مصطفى سلطان في الميركاتو الصيفي.