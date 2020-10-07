شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرلو» قد يضحي بـ«رونالدو» لتنفيذ خطته في يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن خطة يوفنتوس في التعاقدات الصيفية الأخيرة، شملت ضم اللاعبين المميزين الشباب، مع التخلي عن عدد هائل من الكبار على مستوى السن.
ويرغب "بيرلو"، بناء على اتفاقه مع إدارة يوفنتوس، في تخفيض معدل أعمار الفريق، الذي عانى بشدة في الموسم الماضي، على كافة المستويات.
وقالت الصحيفة، أن "بيرلو" قرر في مطلع الموسم الجاري، الاعتماد على كريستيانو رونالدو، في بناء فريقه الجديد، رفقة اللاعبين الشباب.
وأوضحت أن بيرلو بحسب اتفاقه مع إدارة يوفنتوس، لن يعتمد على استمرار "رونالدو" طويلًا مع الفريق، علمًا بأن تعاقده ينتهي مع السيدة العجوز بنهاية الموسم الجاري.
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