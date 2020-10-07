شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستقر على الاستغناء عن «غباشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عدم تفعيل بند شراء صانع الألعاب أيمن غباشي، من نادي النجوم في نهاية الموسم الجاري.

ورفض طلعت يوسف، تفعيل بند شراء أيمن غباشي، من نادي النجوم، في الفترة الجارية، لتحفظه على المستوى الفني للاعب.

المدير الفني لزعيم الثغر، يرى أن اللاعب لم يضيف للنادي السكندري، خاصة في ظل تراجع مستواه البدني. وعدم قدرته على المشاركة مباراة كاملة.

يذكر أن اللاعب صاحب ال23 عامًا، لعب مع الاتحاد السكندري، هذا الموسم 6 مباريات لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.