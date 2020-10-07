شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» تهدد «ميسي» في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الأكوادوري، في الساعات الأولى من صباح يوم غدا الخميس، في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن عينات تحليل فيروس كورونا، أوضحت إصابة لاعب وسط بوكا جونيورز إدواردو سالفيو بكوفيد-19.

وأوضحت أن عينة اللاعب الذي اختلط مع كافة زملائه في الفريق، ظهرت إيجابية، حيث تم استبعاده ووضعه في غرفة منفصله بعيدًا عن زملائه.

وخضع اللاعبون من جديد لاختبار كورونا، من أجل الاطمئنان على سلامتهم، ومن ضمنهم قائد الفريق ليونيل ميسي.