شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة الحدود فى مباراة حسم البقاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة المدير الفني أحمد كشري، استعداداته لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.
وتعتبر المباراة حاسمة في ضمان بقاء أبناء الجنوب في الدورى الممتاز، ويسعى أسوان لاستعادة النتائج الإيجابية بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية بنفس النتيجة هدف نظيف، بداية من مباراة الجونة ثم المصرى وأخيرًا وادى دجلة، حيث كان الفوز على الزمالك هو آخر انتصار حققه الفريق.
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