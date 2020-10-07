شكرا لقرائتكم خبر عن صدام بين ليون والاتحاد الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن نادي أولمبيك ليون الفرنسى، طالب بتعويض مالى كبير، تعويضًا للخسائر التي ألمت به عقب إلغاء الموسم الماضي، وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة.
ووفقًا للصحيفة، فإن أولمبيك ليون طالب الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، بالحصول على تعويض يبلغ 117 مليون يورو، كتعويض عن الخسائر التي لحقت به بعد إلغاء الدورى الفرنسى 30 أبريل الماضى، بسبب فيروس كورونا.
من جانبه قال تييرى سوفاج، المدير العام للنادي، على هامش تقديم النتائج السنوية: «يتعين على مجلس الدولة إصدار قرار في أقرب وقت حول هذه القضية».
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