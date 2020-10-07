شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يبدأ الاستعداد لمواجهة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الأهلى وي السلام بالجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التي شاركت في مباراة الإسماعيلى تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.
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الوضع في مصر
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اصابات
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103,902
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تعافي
97,449
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وفيات
6,001
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