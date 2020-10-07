شكرا لقرائتكم سموحة يقرر اللجوء للفيفا لإعادة مباراة الزمالك فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، إنه يعلم أن اتحاد الكرة سيرفض المذكرة التى تقدم بها وطالب خلالها إعادة مباراة فريقه الأول أمام الزمالك بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعد مشاركة إمام عاشور وإحرازه هدفًا رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمدة مباراة، على خلفية أحداث مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى.

أضاف فرج عامر فى تصريحات إذاعية، إنه لن يترك حق فريقه وسيلجأ للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل المطالبة بإعادة المباراة أو احتساب سموحة فائزًا، نظرًا لمشاركة لاعب "موقوف" فى اللقاء، قائلاً: "إذا فشلت محاولتنا سواء على المستوى المحلى أو الدولى فيكفينا شرف المحاولة، ونحن نمتلك كافة المستندات التى تؤكد صحة موقفنا".

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أردف رئيس سموحة حديثه، مؤكدًا إنه تقدم بمذكرة أخرى ضد حكم المباراة الذى احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك، مشيرًا إلى إن جميع خبراء التحكيم أجمعوا على إنها ليست ركلة جزاء، وثمنا بتسديد رسوم تلك الشكوى والبالغة 5 ألاف جنهي.

وتحدث فرج عامر عن مصير حسام حسن مهاجم الفريق، مؤكدًا إنه حدد 50 مليون جنيه سعرًا لبيع اللاعب، خاصة وإنه يمتلك العديد من العروض الرسمية والشفهية التى تطلب الحصول على خدمات حسام حسن، نظرًا لكونه من أفضل المهاجمين فى الدورى المصرى حاليًا.