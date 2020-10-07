شكرا لقرائتكم صن داونز يصدم الأهلي مُجددا بسبب سيرينو .. اعرف الحكاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواجه مفاوضات الاهلي مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي صعوبة بالغة بسبب تمسك مسئولو صن داونز الجنوب أفريقي باللاعب ورغبتهم في الابقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده ، وشهدت الأيام الماضية تجدد محاولات الأهلي لضم نجم صن داونز مُستغلاً تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للأهلي حيث يرتبط موسيماني بعلاقة قوية مع سيرينو منذ أن كان يُدرّبه في صن داونز لسنوات طويلة.
وتحدث موسيماني مع مسئولو الأهلي بالفعل في امكانية تسهيل مفاوضات ضم سيرينو وتعهّد بأنه سيتحدث مع اللاعب والإدارة بشأن إتمام الصفقة لصالح الأهلي لكن مسئولو صن داونز رفضوا التفريط في اللاعب حفاظاً على استقرار الفريق لأن الإستغناء عن موسيماني ثم عن سيرينو الذى يُعد أهم لاعب في الفريق سيكون بمثابة "ضربة قاصمة" لبطل جنوب أفريقيا وتُهدد طموحاته المحلية والأفريقية.
وكان كثّف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي خلال فترة الأنتقالات الصيفية الجارية وتأتي محاولات الاهلي القوية لضم هذا الثنائي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما إنتهى النادي من حسم ملف المدرب الجديد للفريق حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ، ويرغب الاهلي في الإنتهاء من صفقتي سيرينو والبلايلي بشكل سريع في ظل إقتناع الجميع في النادي بقدرات الثنائي فاللاعب الأورجوياني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الأخر جيداً كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.
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