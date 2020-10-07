شكرا لقرائتكم وادي دجلة يضع برنامج تأهيل مكثف لتجهيز محمد هلال لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، برنامج تأهيل مكثف لمحمد هلال لاعب الفريق، من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع غزلان دجلة فى مواجهة الجونة، المقرر لها يوم 14 أكتوبر الجارى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تعرض اللاعب للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة أسوان التى انتهت بفوز دجلة بهدف دون رد وإقتناص ثلاث نقاط غالية فى صراع البقاء بالدورى.

ووضع الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو برنامج تأهيل لمحمد هلال، من أجل تنفيذه فى المنزل خلال فترة الراحة التى حصل عليها والتى تتراوح ما بين 6 لـ 7 أيام، حيث يغيب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الزمالك المقرر لها غدًا، الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى.

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من ناحية أخرى، تقدم ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، بتظلم رسمى لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط يوم 21 سبتمبر الماضى بتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه ضد الجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعى، عندما كتب على صفحته تغريدة وصف فيها تقنية الفار بتقنية العار فى إشارة إلى الظلم التحكيمى المتعمد ضد فريقه.

وقال ماجد سامى فى التظلم المقدم لاتحاد الكرة إنه ليس من عناصر المنظومة الكروية لأنه ليس رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة وبالتالى لا يجب أن يتعرض لعقوبات.. وكانت لجنة الانضباط اجتمعت أمس الاثنين فى اتحاد الكرة، واستقرت على إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.

كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.