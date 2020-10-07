شكرا لقرائتكم شاهد.. الحافلة الجديدة لـ الأهلى بعد وصولها لمقر النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت إلى مقر النادى الأهلى الحافلة الخاصة بالنادى، والتى تحمل شعار الفريق وألوان قميصه، من إهداء شركة برزينتشين راعى للنادى برئاسة منتصر النبراوي، والتى سبق لها إهداء معظم الأندية المصرية حافلات تحمل شعار الفريق وألوان قميصه، وعلى رأسها والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى .



اتوبيس الأهلي (1)



اتوبيس الأهلي (2)



اتوبيس الأهلي (3)



اتوبيس الأهلي (4)

يدخل النادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا عندما يواجه نظيره انبي مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز، وتعد مواجهة الليلة هي الثانية للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية من ضربة جزاء.

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يدخل الأهلي مواجهة انبي وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 وذلك بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه، وأجرى لاعبو الأهلي أول أمس الاثنين تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق البترولي وذلك وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة العديد من نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، حيث تم وضع برنامج له لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وعلي معلول المتواجد في معسكر منتخب تونس بالإضافة للعديد من اللاعبين المصابين ومنهم محمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد، بينما يستعيد الفريق جهود أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجايى بعد تعافيهما من الإجهاد العضلى العام.

ويدير موسيماني مواجهة الأهلي وانبي وعينه على مواجهة الوداد الهامة المقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وحذر موسيماني لاعبيه من الالتحامات في مباراة انبي ومن بعدها مواجهة بيراميدز تجنباً لخسارة عنصر جديد وانضمامه لمستشفي النادي، خاصة وأن الفريق لا يحتمل فقد أي عنصر إضافي وهو ما أكد موسيماني في تصريحاته الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه سيلجأ لسياسة التدوير بشكل إجباري قبل مواجهة الوداد، خاصة وان هناك أكثر من عنصر يعاني من الإجهاد وعلى رأسهم أيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.