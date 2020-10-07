شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد إنبي .. عربى بدر أساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنبي ضد الأهلي



يخوض النادي الأهلي مواجهة صعبة عندما يواجه نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.

إنبي والأهلي



وتعد مواجهة الليلة هي الثانية للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية من ضربة جزاء.

إنبي ضد الأهلي



ووفقا للتقسيمة الأخيرة فى تدريبات الأهلي قبل مواجهة إنبي اتضح أن موسيماني سوف يعتمد على هذا التشكيل أساسي، وذلك من خلال تواجد الخليج 365 فى المران الأخير ومشاهدة التقسمية اتضح ان هذا هو ده التشكيل الأقرب

حراسة المرمى : على لطفي

الدفاع : محمد هانى، أيمن أشرف، أحمد فتحى ، عربي بدر

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الوسط : اليو ديانج، حمدى فتحي

الوسط المهاجم: وليد سليمان، اجايي، حسين الشحات

الهجوم : مروان محسن

إنبي ضد الأهلي



يدخل الأهلي مواجهة انبي وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 وذلك بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه، وأجرى لاعبو الأهلي أول أمس الاثنين تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق البترولي وذلك وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة العديد من نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، حيث تم وضع برنامج له لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وعلي معلول المتواجد في معسكر منتخب تونس بالإضافة للعديد من اللاعبين المصابين ومنهم محمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد، بينما يستعيد الفريق جهود أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجايى بعد تعافيهما من الإجهاد العضلى العام.