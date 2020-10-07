شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد إنبي .. عربى بدر أساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إنبي ضد الأهلي
يخوض النادي الأهلي مواجهة صعبة عندما يواجه نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.
إنبي والأهلي
وتعد مواجهة الليلة هي الثانية للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية من ضربة جزاء.
إنبي ضد الأهلي
ووفقا للتقسيمة الأخيرة فى تدريبات الأهلي قبل مواجهة إنبي اتضح أن موسيماني سوف يعتمد على هذا التشكيل أساسي، وذلك من خلال تواجد الخليج 365 فى المران الأخير ومشاهدة التقسمية اتضح ان هذا هو ده التشكيل الأقرب
حراسة المرمى : على لطفي
الدفاع : محمد هانى، أيمن أشرف، أحمد فتحى ، عربي بدر
الوسط : اليو ديانج، حمدى فتحي
الوسط المهاجم: وليد سليمان، اجايي، حسين الشحات
الهجوم : مروان محسن
إنبي ضد الأهلي
يدخل الأهلي مواجهة انبي وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 وذلك بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه، وأجرى لاعبو الأهلي أول أمس الاثنين تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق البترولي وذلك وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة العديد من نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، حيث تم وضع برنامج له لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وعلي معلول المتواجد في معسكر منتخب تونس بالإضافة للعديد من اللاعبين المصابين ومنهم محمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد، بينما يستعيد الفريق جهود أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجايى بعد تعافيهما من الإجهاد العضلى العام.
إنبي والأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد إنبي .. عربى بدر أساسياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.