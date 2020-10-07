شكرا لقرائتكم شاهد.. قميص منتخب مصر الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمى للشركة الراعية لملابس المنتخب الوطني قمصان الفريق الجديدة التى سيرتديها منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020 / 2021، والذى جاء تصميمه مستوحى من الثقافة المصرية، ويتميز برسومات تحتوى على الرموز الخمسة التى تمثل الهوية الوطنية لمصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الرموز الخمسة متمثلة فى الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية.

ووصل سعر القميص على الموقع الرسمي للشركة إلى 90 دولار أمريكي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري حيث تم طرح القميصين الأساسي باللون الأحمر والثاني باللون الأبيض للبيع.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن الشركة الراعية لقميص المنتخب فسرت اللجوء لهذه التصميمات بأن مصر بطبيعتها غنية بالألوان والمشاعر التى ترسم لوحة فنية فريدة، حيث يعد نهر النيل هو شريان الحياة وعلى جانبيه تداعب رياح الصحراء نخيلها لتعزف مقطوعة من حفيف النخل على أنغام غروب الشمس مع تدفق مياه النيل.

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قميص المنتخب (1)



قميص المنتخب (2)



قميص المنتخب (3)



قميص المنتخب (4)

من جهته، قال محمد فضل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم قميص المنتخب، "نتفاءل تماما بعلاقتنا مع الشركة الراعية الحالية فقد كانوا شركاؤنا فى آخر ثلاث بطولات فزنا بها فى أفريقيا، وإن شاء الله نحرز البطولة الثامنة فى ظل شراكتنا معا.

وأضاف عضو الاتحاد المصرى "كرة القدم دائما أقصر وأدق وأوضح رسالة على مستوى العالم، وأرسلنا باحتفالنا بالزى الجديد رسالتنا بأن نجوم كرة القدم ليسوا فى الملعب فقط ولكنهم يشعون نورا وطاقة إيجابية من خارج الملعب أيضا وهو ما يؤكده احتفالنا بمؤمن زكريا كرمز لهذه اللمحة الإنسانية الرائعة.

وشهدت جلسة تصوير نجوم المنتخب الوطنى بالقميص الجديد للفراعنة والفيديو التسجيلى، العديد من الكواليس، حيث بدأ الفيديو بظهور محمد بركات مدير المنتخب وهو يداعب الكرة ويرتدى "كاب"، وبعد ذلك ظهور مؤمن زكريا لاعب الأهلى وزملائه محمد الشناوى وعمرو السولية وحمدى فتحى ومن الزمالك طارق حامد، وسادت أجواء من المرح والضحك بين اللاعبين أثناء التصوير، كما ظهر فى الفيديو كأس الأمم الافريقية فى إشارة إلى رغبة الفراعنة فى العودة لمنصات التتويج من بوابة البطولة المقبلة بالكاميرون 2022.