لحظة بلحظة مباراة إنبي ضد الأهلي فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة



يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لـ مباراة إنبي ضد الأهلي فى الدوري المصري، حيث يدخل النادي الأهلي اختبارًا محليًا جديدًا عندما يواجه نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز، وتعد مواجهة الليلة هي الثانية للجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي وهو على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية من ضربة جزاء.

موعد مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة



وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وإنبي اليوم مع وجود استوديو تحليل قبل المباراة وبعدها.

يدخل الأهلي مواجهة انبي وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 82 وذلك بعد حسمه للقب الدوري قبل 7 جولات من النهاية للمرة الخامسة على التوالى والـ42 فى تاريخه، وأجرى لاعبو الأهلي أول أمس الاثنين تحاليل الرابيد تيست قبل مواجهة الفريق البترولي وذلك وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويغيب عن الأهلي في مواجهة الليلة العديد من نجومه وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، حيث تم وضع برنامج له لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي، وعلي معلول المتواجد في معسكر منتخب تونس بالإضافة للعديد من اللاعبين المصابين ومنهم محمود متولي ورامي ربيعة ومحمود وحيد، بينما يستعيد الفريق جهود أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجايى بعد تعافيهما من الإجهاد العضلى العام.

موعد مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة



ويدير موسيماني مواجهة الأهلي وانبي وعينه على مواجهة الوداد الهامة المقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وحذر موسيماني لاعبيه من الالتحامات في مباراة انبي ومن بعدها مواجهة بيراميدز تجنباً لخسارة عنصر جديد وانضمامه لمستشفي النادي، خاصة وأن الفريق لا يحتمل فقد أي عنصر إضافي وهو ما أكد موسيماني في تصريحاته الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه سيلجأ لسياسة التدوير بشكل إجباري قبل مواجهة الوداد، خاصة وان هناك أكثر من عنصر يعاني من الإجهاد وعلى رأسهم أيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

موعد مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة



في المقابل يدخل إنبي المباراة مُحتلاً المركز الخامس برصيد 45 نقطة ويتطلع الفريق البترولي بقيادة مدربه المُحنك حلمي طولان لتحقيق نتيجة جيدة خاصة وانه يملك نقاط قوة كثيرة ويستطيع التفوق امام الفرق الكبيرة ويخوض انبي مباراة الليلة دون جناح الفريق محمد شريف المعار إليه من الأهلى لوجود بندا في الإعارة يمنع مشاركته في لقاء الفريقان حيث سيعتمد طولان في تلك المباراة على أحمد على لقيادة الخط الأمامي مع التركيز على الكرات العرضية من الجانبين إضافة إلى التسديدات حيث يعكف طولان من خلال تدريبات خاصة على تجهيز الظهيرين على فوزى وكريم فوزى لأداء دور هجومي قوى في تلك المباراة إلى جانب أدوارهما الدفاعية ويجهز طولان سياريو لاسقاط الاهلي بطل الدوري.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد إنبي



استقر الجنوب افريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي تشكيل فريقه لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة ال32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها في الثامنة مساء غدا الأربعاء علي ستاد الاهلي بالسلام.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي.. حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: احمد فتحي وأيمن اشرف وحمدي فتحي ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية واليو ديانج واجاي وحسين الشحات ومحمود كهربا. Advertisements خط الهجوم: مروان محسن.

موعد مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة



اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم محمد يوسف لإدارة مباراة إنبي و الأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز التى توّج بها الأهلي مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.



إنبي والأهلي محمد يوسف"حكم ساحة" محمد عبد المجيد"مساعد أول" محمد صلاح عبد الفتاح"مساعد ثان" محمد سيد بكر"حكم رابع" نادر قمر الدولة"حكم فيديو" أحمد حامد فهيم "حكم مساعد فيديو"

موعد مباراة إنبي ضد الأهلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري

يتربع الأهلي علة قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 82 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 64 نقطة وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، فيما يحل المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

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